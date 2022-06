Presso il Mercato Austroungarico a Crema, per la rassegna Intrecci Summer 2022, si terrà l'aperitivo musicale IMPARARE A SOGNARE….INSIEME.



Concerto degli allievi della classe Imparerock dell’ istituto Folcioni

Diretti da Pier Angelo Mulazzani

L'INSEGNANTE : Pier Angelo Mulazzani, nato a Crema nel 1983, inizia gli studi di pianoforte all’età di 12 anni sotto la guida degli insegnanti Mario Piacentini e Elena Soldati. Nel frattempo partecipa a diversi concorsi nazionali e internazionali e nel 2002 consegue il terzo premio al Concorso Internazionale “Giovani Talenti” di S. Bartolomeo (Imperia). Nel 2007 si diploma con merito in pianoforte presso il conservatorio C. Monteverdi di Cremona, sotto la guida del maestro Enrico Tansini, affrontando e approfondendo soprattutto autori romantici e tardo romantici. Nel 2008 si laurea in Fisica discutendo una tesi riguardante i fondamenti della Meccanica Quantistica. Affianca alla formazione pianistica, la pratica costante e lo studio dell’armonia classica e moderna sotto la guida di Francesco Zuvadelli. Collabora come tastierista e corista in diverse cover e tribute band.

Dal 2015 al 2018 è tastierista dei Bravi Ma Basta (già band ufficiale di tre edizioni di “Absolutely” di MTV) con la quale accompagna le tournée teatrali di Renato Pozzetto. Dal 2016 è docente di pianoforte moderno presso l’Accademia di Musica E Danza “F. Gaffurio” di Lodi.

Ingresso libero

Per prenotazione tavolo: 0373.259625