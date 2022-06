Domenica 12 giugno alle ore 17.30, nelle scuderie di Palazzo Terni de’ Gregorj, Luigi Serina, presenta Luigi Soldati. Un poeta, un maestro, un uomo…

Mariangela Torrisi darà voce alle poesie di Luigi Soldati

Luigi Soldati nacque il 13 dicembre 1888 a Pescosansonesco (PE), da genitori cremaschi: Eugenio, segretario comunale, e Teresa Cerchiari. Dopo i primi anni passati nella località pescarese, seguì gli spostamenti lavorativi del padre trascorrendo l’infanzia in Puglia. Ritornato a Crema, Luigi frequentò la Scuola Normale (Istituto Magistrale) diplomandosi maestro con lodevole votazione. Dopo aver insegnato in alcuni paesi del Cremasco, ottenne il trasferimento presso le scuole elementari di Borgo San Pietro, dove, per circa un trentennio, si svolse la sua carriera. Nel 1916 fu richiamato alle armi e fu di stanza nella caserma di Vercelli. Morì nell’inverno del 1944 a soli 56 anni.

La città di Crema negli anni Sessanta gli intitolò una via a Crema Nuova e nel 1967 traslò il suo corpo nel Famedio del Cimitero Maggiore. Fu apprezzato come poeta e scrittore. Tra le sue raccolte di poesie ricordiamo: La canzone perduta (Treviso, 1911); Armonie (1913); Il nostro tormento (Milano, 1925); Arione (Alassio, 1931); Voci chiare (Milano, 1933); Nel vortice (1934); Alla mia bimba (1939). Compose anche un dramma pastorale in un atto Il picco del desiderio, per la musica di Giovanni Piacentini (Crema 1928). Fu cronista per il settimanale “La Voce di Crema” e scrisse sulla rivista “Secolo XX, Fascino Letterario”.

Ingresso libero fino a esaurimento dei 64 posti.

