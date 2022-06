Fiori dipinti. 30 dipinti in mostra a Crema

Fino al 30 giugno, presso l’ Arci San Bernardino, in via XI Febbraio 14/a, si può visitare gratuitamente la mostra collettiva “Fiori dipinti”. «Questa rassegna – spiega il curatore - Simone Fappanni – si sofferma su uno dei “temi infiniti” della pittura. Infatti, a qualsiasi altezza cronologica e culturale questo soggetto è stato svolto con passione attraverso qualunque tecnica e ancora oggi non smette di essere presente sulle tele di autori di ogni parte del mondo.

Il fiore è infatti una inesauribile fonte di ispirazione per i pittori che non si limita semplicemente a ritrarne l’aspetto, ma vi infondono spesso profondi significati simbolici, spesso legati al loro vissuto. Non va neppure dimenticato, infine, che la storia delle Beaux-Arts annovera persino veri e propri “specialisti” del genere che sono riusciti a coglierne anche i minimi dettagli attraverso stili e modalità alquanto varie. Persino Andy Warhol, il più noto pop artist, ha dato vita a straordinarie opere incentrate su questo soggetto».

In questa occasione si possono ammirare i quadri floreali eseguiti da Loredana Fantato, Franca De Ponti, Marinella Ferrero, Elena Cambiaghi, Isa Scaccabarozzi, Anna Piva, Laura Bruschi, Roberto Dellanoce, Nicoletta Reinach Astori, Isabella Macchi, Maria Grazia Bonomi, Caterina Mariani, Gabriella Pozzi, Anna Paola Cozza, Isabella Ditaranto, Maria Grazia Roccato, Tina Perini ed Emanuela Terragnoli.

E proprio quest’ultima, fa osservare che «l’arte è un dono per tutti. È il libero respiro dell’anima che sussurra, ti parla, o grida. L’arte è un guizzo che disegna un fiore; è un colore che sferza lo sguardo; è uno sgorbio che ti rimescola dentro o una magica armonia sospesa nell’infinito, che l’opera raccoglie e insieme ti dona».

Orari di apertura: Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30, sabato e domenica anche al mattino, dalle ore 10,00 alle 12,00.

Per informazioni, fappanni71@gmail.