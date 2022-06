Palus Vetus - I 1000 anni di San Giovanni in Croce

Domenica 26 giugno

dalle 10 alle 23

San Giovanni in Croce - Cr

(area chiesa di San Zavedro)

Paluse Vetus

Rievocazione storica

in occasione dei 1000 anni

di San Giovanni in Croce

ULTIMA GIORNATA

_______________________

Le strade attorno alla chiesa di San Zavedro, dove sorse il nucleo originario del borgo, di cui la prima traccia scritta risale al 1022 si trasformeranno per tre giorni in un angolo di medioevo.

Dieci compagnie storiche provenienti da tutta Italia allieteranno il pubblico con spettacoli, dimostrazioni e laboratori didattici lungo tutto l’arco del fine settimana.

Gli antichi mestieri medievali, dal cerusico al tintore, dal miniaturista allo speziale torneranno a prendere vita nel mercato storico curato dalla compagnia cremonese ‘Gli Allegri Viandanti’, mentre nell’accampamento le tende e i costumi delle compagnie storiche ricreeranno l’atmosfera dei misteriosi e affascinanti anni del Medioevo, per un salto indietro nel tempo accompagnati dai profumi delle dimostrazioni culinarie dell’emiliana ‘Compagnia delle 13 porte’ e dai ritmi medievali del gruppo musicale ‘In Itinere’.

Il programma della manifestazione sarà ricco e articolato, con proposte adatte a tutte le età: ci si potrà cimentare con il tiro con l’arco insieme alla compagnia ‘Luporum Filii’, assistere a dimostrazioni di volo dei rapaci della compagnia padovana ‘La Fenice Falconeria’ e ai duelli in armatura dei ‘Flos Ferri’ e dei ‘Sine Vexillis’, ma anche ascoltare storie di streghe, lasciarsi incantare dagli spettacoli acrobatici degli ‘Acrobati del borgo’, e molto altro.

Saranno organizzate anche visite guidate all’Antica Collegiata di San Zavedro, un’occasione per scoprire o riscoprire la storia della chiesa più antica del paese, dove con ogni probabilità riposa La Dama con l’ermellino.

Nel corso della rievocazione aprirà i battenti la ‘Taberna Saporum’, una taverna in stile medievale dove consumare i pasti con un menù a tema, in cui si cimenterà l’Associazione Amici dei Sapori di San Giovanni in Croce, non nuova a portare in tavola la tradizione culinaria del nostro territorio

Per informazioni:

millesangiovanniincroce@gmail.com