STOP - Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei

Fino al 2 luglio 2022 a Cremona si potrà visitare STOP, la XVII edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei. L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone tre mostre allestiste presso le sale di Santa Maria della Pietà.

La prima mostra è dedicata agli illustratori che hanno partecipato all’annuale concorso di illustrazione di Tapirulan, il cui tema era STOP: in esposizione le opere di 52 artisti selezionati tra gli oltre 600 partecipanti da tutto il mondo.

Nella seconda sezione saranno esposte le opere di Tania Yakunova, illustratrice ucraina che ha vinto l’ultima edizione del concorso, che ha realizzato una serie – “Stop war” – dedicata alla drammatica situazione che sta attraversando il suo paese.

Infine, la terza sezione ospiterà una mostra interamente dedicata ad Adelchi Galloni, dal titolo “La via del segno”, con quasi 200 opere originali – provenienti dall’archivio dell’artista, da importanti collezionisti privati e dagli archivi del Musil di Brescia – che ripercorrono oltre 60 anni di carriera di uno dei più importanti illustratori italiani.

Nato nel 1936, terminati gli studi all’Accademia di Brera approda alla Gamma Film, dove si dedica alla realizzazione di caroselli e pubblicità, con cui ottiene diversi premi, tra cui la Palma d’oro al Festival di Cannes. In quegli anni realizza anche le scenografie del film d’animazione “Putiferio va alla guerra”, uno dei primi lungometraggi italiani. Nell’ambito pubblicitario, si occupa di molte campagne stampa per clienti come Fiat, Alitalia, Knorr, Tages-Anzeiger, Chesterfield, Shell, Barilla, Champion; negli anni ’70 inizia la produzione editoriale che lo vedrà autore di libri per bambini e ragazzi, in particolare di alcuni straordinari titoli usciti nella collana “Pietre prezione” di Mondadori, come “La tigre a scacchi”, “il Barone di Muchhausen”, “I viaggi di Gulliver”, e una moltitudine di altri libri. Sempre negli anni ‘70 collabora con riviste e quotidiani (Corriere della Sera, Donna Moderna, Anna); ed è soprattutto la lunga collaborazione con Grazia a consacrarlo come artista poliedrico e incredibilmente sperimentale, per la varietà di stili e tecniche. Negli anni ’90 Galloni insegna presso la Scuola Internazionale dell’Illustrazione a Venezia, l’Istituto Europeo di Design a Milano e dal 2008 è docente presso l’Accademia di belle arti di Bologna; è stato characters creator e direttore degli sfondi per i film “Johan Padan a la descoverta de le Americhe” di Dario Fo.

In mostra sarà presente anche un omaggio all’artista, umorista e graphic designer bellunese Mario de Donà (1924-2009), in arte Eronda, che nel corso degli anni ’60 e ’70 ha dedicato una serie delle sue opere al tema Stop.