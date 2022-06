Orzinbanda 2022

Domenica 19 giugno

ore 21

Orzinuovi - Bs

(Anfiteatro retro Rocca San Giorgio)

Orzinbanda

Festival Bande Musicali

con la Banda Musicale Città di Orzinuovi

Direttore: Maestro Emanuele Cicinato

e il Corpo Musicale "Elia Astori" di Nese (Bg)

Direttore: Maestro Stefano Morlotti

apertura al pubblico: ore 20,30

inzio concerto: ore 21

- ingresso libero -

in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport in via Lonato

per informazioni:

Banda Musicale Città di Orzinuovi

orzinuovibanda@gmail.com

338 494 2612

bandamusicaleorzinuovi.com