Luppolo in Rock Anteprima: Heavy Metal from Italy

Luppolo in Rock 2022 raddoppia e aggiunge altre tre serate (12, 13 e 14 luglio) alle tre già in programma, dedicate interamente al metal ‘Made in Italy’ in collaborazione con "Heavy Metal from Italy: Facciamo valere il metal italiano" .

Ecco la line up:

Martedì 12 luglio ingresso gratuito: Snei Ap, Goldusk, Umbra Noctis, Brut Oss.

Mercoledì 13 luglio ingresso gratuito: Mortado, Gunjack, Chrysarmonia, Forevermore.

Giovedì 14 luglio ingresso gratuito: Old Bridge, Dark Quarterer, Rain, Tossic.

Le tre serate saranno ad ingresso completamente gratuito su tutta l'area.

