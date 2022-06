La Compagnia del Santuario va in scena con "Mizeria e Nubilta"

Venerdì 9 settembre, alle ore 21.00 al Castello Visconteo di Pandino, una delle residenze meglio conservate di tutta la Lombardia ancora oggi molto simile al proprio aspetto originario, la Compagnia del Santuario porta in scena “Miseria e Nobiltà" commedia in dialetto e italiano, tratta da un’idea di Scarpetta, rielaborata e diretta da Francesco Edallo nel 1993.

LA COMMEDIA:

Il Marchesino Eugenio Favetti è innamorato di Gina, figlia di Gaetano Semolino, ricco commerciante. Costui non concede l’assenso alle nozze fra i due se prima non conoscerà personalmente il nobile parentado di Eugenio.

Il padre di Eugenio, Marchese Ottavio, ostacola il matrimonio per le umili origini di Gina.

Eugenio, per uscire dall’ impasse, assolda due famiglie di morti di fame che, fingendosi nobili, cercheranno di trarre in inganno Gaetano.

Quando tutto sembra andare a buon fine…………



L'appuntamento rientra nel programma della rassegna Incroci del Teatro San Domenico di Crema.