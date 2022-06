Le Notti di Quattrocase con la MUD TRACK RUN

Dopo 2 anni di forzato stop tornano finalmente il 17-18-19 giugno LE NOTTI DI QUATTROCASE... sarà un ritorno in grande stile.

La cucina sarà come sempre il fiore all'occhiello delle serate e vi delizierà venerdì e sabato con un ricco menù e domenica con il grande ritorno del tradizionale GNOCCO FRITTO di Quattrocase

Poi tutti a saltare e ballare con il ritorno degli spettacoli:

- venerdì il JOVA QUATARCA' PARTY con i ragazzi del JOVASAFARI

- sabato i grandi SPINGI GONZALES

- domenica il ballo liscio con l'ORCHESTRA FAUSTO TENCA

Sarà però sabato pomeriggio il ritorno più atteso... la spettacolare MUD TRACK RUN

Una corsa unica nel suo genere con ostacoli naturali e artificiali, labirinti e cascate d'acqua e tanto tanto fango

Per i più piccoli sabato pomeriggio ci sarà una novità: la MINI TRACK RUN, un divertente percorso ad ostacoli in uno spazio dedicato curato dall'ATLETICA INTERFLUMINA... per i bimbi dai 4 agli 8 anni

Per informazioni:

Quattrocase by night

www.quattrocase.it

emergenti@quattrocase.it