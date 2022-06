Da giovedì 30 giugno

a domenica 3 luglio

Sospiro - Area Eventi

SOSPIRO IN FESTA 2022

Quattro giorni tra buona musica

e ottimo cibo!

- ingresso gratuito -

Programma:

Giovedì 30 giugno

Diego Favagrossa

The great music, the great songs, the great voice

Musica e divertimento a 360°

_______________________

Venerdì 1 luglio

ALTEREGO

Cover band live show & more

_______________________

Sabato 2 luglio

SPINGI GONZALES - Carta Canta 2k22 summer tour

Tribute band delle cover band



_______________________

Domenica 3 luglio

GIORGIO G

Dj set

_______________________