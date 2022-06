Concerto della classi di Canto dell' istituto Folcioni

Giovedì 22 settembre, alle ore 18.30, al Mercato Austroungarico di Crema si terrà il concerto delle classi di Canto dell'Istituto Folcioni di Crema.

Il concerto dal titolo "DIVAS" comprenderà i più bei brani del repertorio femminile della Musica.

Sul palcoscenico saliranno le classi di Canto Moderno dell'insegnante Jessica Sole Negri (cantante, insegnante di canto moderno, ricercatrice in ambito vocale ed esperta di musica per l’infanzia) e le classi di canto Musical dell'insegnante Debora Tundo (cantante e musicista poliedrica e di grande versatilità, sin da bambina si dedica allo studio della musica e in particolare della chitarra).

Oltre agli allievi dell'istituto Folcioni, parteciperanno alla serata ospiti speciali.