Cinema in Piazza: Diario di una schiappa 4

Nei mesi di luglio e agosto torna la rassegna Cinema in Piazza.

La collaborazione tra il Comune di Cremona, l’Associazione Antani e il Cinema Filo propone cinque appuntamenti, il venerdì alle 21.40, in cinque piazze dei quartieri cittadini per gustare film all'aperto.

La prima proiezione è in programma venerdì 1 luglio, in Prato Albero della Libertà (via Ca’ del Vescovo – quartiere Villetta), quando verrà proposto Diario di una schiappa-portatemi a casa!, quarto film della saga per ragazzi, tratto dal bestseller per ragazzi scritto da Jeff Kinney, che con una buona dose di comicità racconta le avventure di Greg e della sua scombinata famiglia.

Ogni appuntamento è libero e ad ingresso gratuito.