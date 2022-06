Cinema in Piazza: Tolo Tolo

Nei mesi di luglio e agosto torna la rassegna Cinema in Piazza.

La collaborazione tra il Comune di Cremona, l’Associazione Antani e il Cinema Filo propone cinque appuntamenti, il venerdì alle 21.40, in cinque piazze dei quartieri cittadini per gustare film all'aperto.

Il terzo appuntamento è in programma venerdì 15 luglio, in Parco del Volontariato, dove verrà proiettato Tolo Tolo, il pirotecnico film di Checco Zalone caratterizzato da una comicità allo stato puro. Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti.

Ogni appuntamento è libero e ad ingresso gratuito.