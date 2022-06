Cinema in Piazza: Genitori vs influencer

Nei mesi di luglio e agosto torna la rassegna Cinema in Piazza.

La collaborazione tra il Comune di Cremona, l’Associazione Antani e il Cinema Filo propone cinque appuntamenti, il venerdì alle 21.40, in cinque piazze dei quartieri cittadini per gustare film all'aperto.

Quarto appuntamento della rassegna sarà venerdì 5 agosto in Largo Ragazzi del ‘99 (via Sesto), con Genitori vs influencer. Al centro della vicenda di questa pellicola ci sono un padre single e le difficoltà che ne conseguono nel crescere da soli una teenager ai nostri giorni, con un ottimo Fabio Volo.

Ogni appuntamento è libero e ad ingresso gratuito.