Discopiazza a Rivolta

La Festa della Musica di Rivolta d'Adda continua anche venerdì 24 giugno con una serata dedicata alla discomusic.

In piazza Cavour si riuniranno, con un’iniziativa del tutto inedita, tutti i DJ rivoltani – giovani e non più giovani – per un lungo DJ-set che partirà dall’ora dedicata all’aperitivo fino a notte fonda.