Incontro: Dalle tasche alla terra, monete e tesori da Calvatone

Giovedì 30 giugno alle ore 21, al Visitors Centre Maria Teresa Grassi di Calvatone, si terrà il primo incontro del nuovo ciclo di appuntamenti "Ripartire tra Adda e Oglio. Prospettive per l’archeologia cremonese" organizzato dalla Soprintendenza, dai Comuni sede di siti e musei archeologici, dalle Università degli Studi e Cattolica di Milano e dalla Provincia di Cremona.

La prima conferenza, Dalle tasche alla terra: monete e tesori da Calvatone attraverso vecchie e nuove scoperte, sarà a cura di Antonino Crisà (Ghent University, Department of Archaeology) e si concentrerà sul ritrovamento del 2018 di circa 140 monete databili all’età di Gallieno, imperatore tra il 253 e il 268 dopo Cristo.

Il ritrovamento del ripostiglio di monete è avvenuto a Bedriacum, antico vicus romano vicino a Calvatone da anni oggetto di ricerche condotte dall’Università degli Studi di Milano grazie ai contributi dello stesso ateneo, del Comune di Calvatone e di Regione Lombardia. Le monete sono state rinvenute in un quartiere residenziale di Bedriacum. Secondo gli archeologi la posizione in cui è stato trovato il ripostiglio - al cui interno si trovava il ‘tesoro’ - indica chiaramente che all’epoca del suo seppellimento, alla metà del III secolo dopo Cristo, questo settore dell’antico vicus romano era già caduto in rovina, era stato abbandonato e aveva già subito consistenti spoliazioni.