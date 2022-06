Linfa, spettacolo musicale ideato dal Duo Diamanti

Giovedì 7 luglio alle 21.15 tornerà la rassegna Voci in cortile. Incontri d’estate, che da diversi anni anima il cortile del Centro Culturale Comunale di Pizzighettone, via Garibaldi 18, nelle sere d’estate.



I primi ospiti dell’edizione 2022 saranno Marta Cataldi e Jacopo Sgarzi, creatori del Duo Diamanti.



Linfa è lo spettacolo musicale ideato e allestito da Cataldi e Sgarzi, che qui intrecciano musica e parole a brevi momenti danzati, descrivendo il viaggio di una ninfa che, dopo aver cercato la risposta alla propria solitudine, racconterà la sua storia cantando.

Linfa è una performance che mescola diversi linguaggi e nella storia della ninfa ripercorre la storia della musica (da Claudio Monteverdi al cantautorato contemporaneo, con brani originali del Duo).



Il Duo Diamanti, nato nel 2016, è costituito da Marta Cataldi (voce) e Jacopo Sgarzi (basso/contrabbasso) e si distingue per una scelta interpretativa peculiare: il duo, infatti, spoglia la musica e la restituisce, nuda, in una lettura coraggiosa, elegante, attenta e divertente, senza limitarsi a interpretare, ma narrando storie piccole e preziose, come diamanti.



L’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Civica con la collaborazione di Pro Loco, è a ingresso libero e si terrà anche in caso di maltempo.