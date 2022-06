Notti d'estate alla Fiera di Piazza Spagna

Esplode l'estate e torna la fiera di Piazza Spagna a Casalmaggiore.

Questa antica manifestazione della tradizione si svolgeva già nell'Ottocento dopo la mietitura, come momento di festa dopo il primo raccolto. Infatti, come oggi, non è mai stata una fiera mercato ma esclusivamente dedicata al divertimento e alla gioia di condividere un momento di pausa in compagnia tra le fatiche dei lavori agricoli.

Il programma delle serate di festa di quest'anno spazia tra musica e danza, spettacoli ed eventi sportivi, divertimento e cultura.

Dalle ore 21.00 in piazza Garibaldi:

Sabato 2 luglio

Grande apertura della Fiera di Piazza Spagna con un trittico di bande in piazza Garibaldi: l’esibizione, che coinvolge 85 elementi, è curata dalla Società Musicale Estudiantina.

Mercoledì 6 il centro si trasformerà in una grande passerella per la società sportive del territorio: l’iniziativa è a cura di Interflumina.

Venerdì 8 andrà in scena la spettacolare dimostrazione della Dance Academy Aerobic School di Luisa Sartori, con la partecipazione dei ragazzi della Santa Federici.

Sabato 9 evento Summer Night ideato da Paola Sarzi con spinningbike Technogym.

Domenica 10 il polo Romani presenta il tradizionale spettacolo di fine anno, prima dell’immancabile Po in fiamme (ore 22.30). A seguire un imperdibile show pirotecnico di nuova concezione. Cosa significa? Vieni a scoprirlo!

Immancabile il Luna Park in zona Lido Po.