La musa del Sud. Personale di Antonella Leone

La Musa del Sud

mostra personale di Antonella Leone

Palazzo Duemiglia

3 - 16 luglio

S’inaugura domenica 3 luglio, alle ore 18 (ingresso libero), nelle sale di Palazzo Duemiglia, la mostra personale di Antonella Leone, artista che vive e opera a San Giorgio Piacentino.

Durante il vernissage i poeti Ilaria Cantarini, Maria Enza Latella e Giulio Solzi reciteranno una scelta di loro componimenti in versi, introdotte da Giorgio Denti.

La rassegna, promossa dal Centro Pinoni in collaborazione e col patrocinio dell’amministrazione comunale, comprende opere recenti ed ha come tema di fondo le donne africane, rese secondo un personale stile pittorico.

Il titolo dell’esposizione, “La Musa del Sud” si riferisce, infatti, alla particolare ricerca di Leone su un soggetto su cui s’interroga continuamente.

«Ho una passione per l’Africa praticamente da quando ero bambina», spiega. «Vedevo le persone di quel continente e ne rimanevo incantata. I loro vestiti colorati mi sono rimasti impressi nella mente, ogni cosa che vedevo o leggevo su di essi mi interessava moltissimo. Le donne africane, in particolare, secondo me hanno una forza “ulteriore”, quella che deriva dal clima di violenza che, in diverse zone, le circonda. Rilevo inoltre una certa somiglianza fra quella terra e quella in cui sono nata, la Sicilia, con profumi e colori caldi e avvolgenti che traspongo nei miei quadri. Inoltre, le donne che dipingo non hanno volutamente un vero e proprio volto, perché vorrei che ogni donna si rispecchiasse e immedesimarsi. Ogni donna è unica».

Il risultato complessivo che ne deriva rivela una profondità assoluta dei soggetti rappresentati e una simbologia meta espressiva che si carica di un cromatismo di caratura alchemica.

L’esposizione può essere visitata gratuitamente da lunedì a sabato dalle ore 14,30 alle 17,30.

Info: fappanni71@gmail.com