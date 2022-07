Presentazione del libro "Il mago di Riga" di Giorgio Fontana

Mercoledì 13 luglio, ore 21.00

presso Bar Parco, all’interno del Parco Bonaldi di Crema

prosegue la rassegna SCRITTORI AL PARCO, organizzata dalla Libreria La Storia con la collaborazione di Degenere e, da quest’anno, col patrocinio del Comune di Crema, nell’ambito del programma di promozione alla lettura previsto dal Patto per la lettura, stretto fra “Crema città che legge” e tutte quelle realtà locali che contribuiscono a supportare e diffondere l’amore per i libri.

L'appuntamento questa volta è con

Il mago di Riga

di Giorgio Fontana ed. Sellerio

Michail «Misa» Tal’ (1936-1992), che prima di Kasparov fu il più giovane Campione del mondo, sconvolse l’universo degli scacchi incarnando il gioco come arte, invenzione, complicazione. Lo chiamavano il Mago di Riga per la capacità di «evocare tutte le forze oscure che ogni posizione celava dentro di sé» bramando il disordine e il sacrificio dei pezzi.

Tra una mossa e l’altra, Misa ripercorre la sua movimentata e anarchica esistenza. Cinquantacinque anni segnati dal genio precoce e da costanti malattie, ma caratterizzati da un gioioso e dissipato desiderio di vivere. Le tenerezze dell’infanzia, gli anni d’oro, le beffe al KGB, le sbornie, gli amori e i tornei: in una parola, la vita.

É gradita la prenotazione con una mail a librerialastoria@gmail.com oppure con una telefonata o un messaggio WhatsApp al numero della libreria 0373258526.

Prossimi appuntamenti:

20/07 Accoppiamento presto di ed. Fabbri

27/07 Le donne dell’acquasanta di Francesca Maccani ed. Rizzoli

24/08 Gli amanti di Brera di Rosa Teruzzi ed. Sonzogno

31/08 Gioia mia di Tea Ranno ed. Mondadori

Tutti gli incontri si terranno al BAR PARCO alle ore 21, all’interno del Parco Bonaldi di Crema in V.le Europa 41.