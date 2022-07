Presentazione del libro "Le donne dell’Acquasanta"

Mercoledì 27 luglio, ore 21.00

presso Bar Parco, all’interno del Parco Bonaldi di Crema

prosegue la rassegna SCRITTORI AL PARCO, organizzata dalla Libreria La Storia con la collaborazione di Degenere e, da quest’anno, col patrocinio del Comune di Crema, nell’ambito del programma di promozione alla lettura previsto dal Patto per la lettura, stretto fra “Crema città che legge” e tutte quelle realtà locali che contribuiscono a supportare e diffondere l’amore per i libri.

L'appuntamento questa volta è con

Le donne dell’Acquasanta

di Francesca Maccani ed. Rizzoli Palermo, 1897

Lavorano in coppia, Franca e Rosa: le dita sottili ed veloci arrotolano foglie di tabacco da mattina a sera. Amiche da sempre, sono cresciute in un borgo di pescatori ai lembi della città, accanto alla Manifattura Tabacchi dell’Acquasanta, dove le donne lavorano per una misera paga, portandosi dietro i figli legati dietro la schiena.

Impetuosa Franca e timida Rosa, respirano tutto il giorno l’aria greve della fabbrica, sotto lo sguardo predatorio dei padroni. Anche fuori da lì, il mondo delle sigaraie è governato dagli uomini.

Ma all’ennesimo sopruso Franca non ce la fa più e, con l’aiuto di Salvo, sindacalista indomito e appassionato, intraprende la battaglia per l’apertura di uno dei primi asili all’interno di una fabbrica del Regno.

Il libro è tratto dalla storia vera, una delle tante ancora nascoste tra i vicoli della città siciliana.

É gradita la prenotazione con una mail a librerialastoria@gmail.com oppure con una telefonata o un messaggio WhatsApp al numero della libreria 0373258526.

Prossimi appuntamenti:

24/08 Gli amanti di Brera di Rosa Teruzzi ed. Sonzogno

31/08 Gioia mia di Tea Ranno ed. Mondadori

Tutti gli incontri si terranno al BAR PARCO alle ore 21, all’interno del Parco Bonaldi di Crema in V.le Europa 41.