STRADIVARIfestival 2022: Quarta Bros

Primo appuntamento della X edizione di STRADIVARIfestival, con la direzione artistica di Roberto Codazzi.

Sabato 8 ottobre 2022, ore 21, si esibiranno i Quarta Bros:

Alessandro Quarta violino Alessandro Gagliano 1723

Massimo Quarta violino Giuseppe Rocca 1840

Con trascorsi da giovani violinisti tra i più talentuosi del panorama italiano, crescendo Alessandro e Massimo Quarta non hanno tradito le promesse, ma i loro percorsi hanno preso direzioni diverse. Ora i due fratelli salentini hanno deciso di (ri)unire le forze in questo progetto che debutta a STRADIVARIfestival, con il supporto di uno storico gruppo cameristico cremonese che rinasce per l’occasione, l’ensemble Agon. In programma, oltre al delizioso Concerto per due violini in re minore di Bach, tre prime assolute, a riaffermare l’importanza dell’evento.

Johann Sebastian Bach

Concerto per 2 violini, archi e basso continuo in re minore BWV 1043

Silvia Colasanti

Brano per 2 violini e orchestra d’archi *

Simonide Braconi

Brano per 2 violini e orchestra d’archi *

Alessandro Quarta

Brano per 2 violini e orchestra d’archi *

* titolo da definire; prima esecuzione assoluta

Acquista ora su VIVATICKET