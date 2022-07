A distanza di cinque anni, torna a Cremona la Nederlands Dans Theater 2.

La NDT 2 fu fondata oltre 30 anni fa con lo scopo di “rifornire” di forze giovani l’”ammiraglia” Nederlands Dans Theater 1.

Oggi è, a tutti gli effetti, una compagnia di fama internazionale che si esprime ai massimi livelli qualitativi nei teatri di tutto il mondo.

Queste le tre creazioni che NDT 2 porterà al Ponchielli per una serata di grande danza:

The Big Crying coreografia di Marco Goecke

Bedtime story coreografia di Nadav Zelner

Cluster coreografia di Edward Clug - in prima italiana

IN BIGLIETTERIA:

platea e palchi € 30,00

ridotto € 27,00*

galleria € 25,00

biglietto studenti € 15,00**

*RIDOTTO Biglietto ridotto per possessori di tessera Fai, Touring Club, Welcome Card, CartaEffe La Feltrinelli, giovani under 30, gruppi organizzati (superiori alle 15 persone)

**BIGLIETTO STUDENTI riduzione studenti under 30