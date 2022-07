Presentazione del libro "Animale" di Giuseppe Nibali

Sabato 9 luglio

ore 18

Libreria del Convegno

Corso Campi, Cremona

Presentazione del romanzo:

Animale.

di Giuseppe Nibali

Italo Svevo edizioni

«Gli occhi di quell’uomo, soprattutto questo mi ricordo. Due occhi bui, due zolfare mai visitate dalla luce».

Attraverso una prosa che ricerca l’esattezza della Poesia.

Giuseppe Nibali rappresenta due generazioni, confrontando le passioni dell’una e l’apatia dell’altra, due facce di uno stesso animale eternamente votato alla disfatta.

L’autore dialogherà con il critico letterario Claudio Ardigò mentre le letture avranno la voce di Emi Mori.

Giuseppe, il protagonista di questo romanzo, parte da Bologna una mattina di novembre per raggiungere Giardini Naxos. Va da suo padre Sergio, ricoverato in seguito a un ictus, nonostante non si vedano da anni. Dal letto della clinica, Sergio racconta, mentre Giuseppe ascolta e ricorda: episodio dopo episodio, ricostruiscono l’origine del loro allontanamento e di quella solitudine, nata dall’abbandono, che li unisce come dei sopravvissuti. Attraverso una prosa che ricerca l’esattezza della poesia, Nibali rappresenta due generazioni, confrontando le passioni dell’una e l’apatia dell’altra, due facce di uno stesso animale eternamente votato alla disfatta.



Ecco di nuovo il buio, e Giuseppe si ritrova in mezzo alla nebbia di una pianura, e l’unica cosa che continua a vedere è l’albero, contro lo sfondo latteo, e sopra i rami vuoti sta un piccolo diamantino bianco con delle macchie scure, che lo guarda come gli avvoltoi guardano le carcasse. Tutto nella sua testa inizia a mischiarsi, suo padre, l’albero, l’ufficio, Nicoletta, il diamantino. Sente un forte dolore alla gamba destra, poi al collo, e la testa sta per esplodergli. Infine un’improvvisa sensazione di cadere nel vuoto, e Giuseppe si sveglia, confuso e impaurito.

_______________________

L'autore

Giuseppe Nibali è nato a Catania nel 1991.

Giornalista pubblicista, collabora con «Le parole e le cose» e con il magazine di Treccani «Lingua Italiana».

Nel 2021 ha pubblicato la raccolta di poesia Scurau (Arcipelago Itaca).

Animale è il suo primo romanzo.