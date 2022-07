Cara Calma in concerto all'Arci Festa

ARCI FESTA 2022 • IMMAGINA

29 LUGLIO • 8 AGOSTO

Parco Didattico Scout

Via Lungo Po Europa, 12 • Cremona

ingresso libero

Giunta alla 27^ edizione, Arci Festa torna e si chiama IMMAGINA. Come nella canzone di John Lennon, per immaginare insieme un mondo di Pace, diritti, condivisione e solidarietà, un mondo grande, tranquillo, dove ogni persona si possa esprimere in libertà e crescere.

TUTTI I GIORNI apertura dalle 19:00 alle 01:00

MUSICA concerti, dj set

INCONTRI dialoghi, tavole rotonde, presentazioni

LIBRERIA mostra e vendita di selezioni librarie

BANCHETTI associazionismo, volontariato, prodotti handmade

CUCINA nostrana, vegetariana, biologica

PIZZERIA la nostra pizza artigianale

BAR vini, birre, cocktail, gelati

SOSTENIBILITÀ stoviglie in Mater-Bi

Sabato 30 luglio alle 22.00 sul palco:

Cara Calma - Un gruppo nato da quattro storie di vita e di musica, diventate una cosa sola per non abbassare mai il volume. La band alternative rock italiana nel 2021 inizia un nuovo capitolo musicale della band, con la pubblicazione del singolo Altalene, protagonista della copertina della playlist Rock Italia di Spotify. Il 14 gennaio 2022 è uscito il terzo album, GOSSIP!