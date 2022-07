Summer Party con torneo di Beer Pong

L'amatissima Festa della Birra di Cignone ritorna!

Da giovedì 14 a lunedì 18 luglio, la 26^ edizione della festa estiva porterà con sè serate spensierate in compagnia con intrattenimento per tutti i gusti!

Si parte quindi giovedì 14 luglio con il Summer Party!

Dj Giorgio G mixerà le migliori canzoni per la colonna sonora della serata mentre vi sfiderete in un esilerante torneo di Beer Pong: il divertimento è assicurato!

Non solo la migliore birra per deliziare il vostro palato, ma come sempre anche le specialità della griglia vi aspettano!!