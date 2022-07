Serata di puro divertimento con Intrigo Cover Band

La 3a edizione della Festa della Birra di Annicco giunge ormai al termine.

Domenica 17 luglio sarà l'ultima indimenticabile serata da passare sotto le stelle di Annicco.

Sarà una serata davvero spettacolare con lo show di Intrigo Cover Band: musica a 360° per ballare e per cantare in un concerto di puro divertimento.

A partire dalla ore 19:00 sarà attivo un accurato servizio di cucina, griglia, bar, paninoteca per accompagnare le migliori birre che scorreranno a fiumi: Paulaner, Franziskaner, Guinness, Forst!

Informazioni e prenotazioni: Simone Livraghi 346 9431689