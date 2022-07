Concerto: Big One - European Pink Floyd Show

Da giovedì 21 a martedì 26 luglio torna Pieve d'Olmi in festa alla sua 12^ edizione.

La manifestazione estiva abbina ottima cucina a ottima musica dal vivo per 6 serate all'insegna del divertimento.

Bar e cucina saranno aperti dalle ore 19 e oltre alle ottime birre, anche a caduta, offriranno piatti succulenti tutte le sere: gnocchi, tortelli di zucca e alle erbette, casoncelli, fritto misto, spiedini, salamelle e carne alla griglia, panini.

Ogni sera inoltre sarà disponibile un piatto speciale:

giovedì 21 luglio: Paella

venerdì 22 luglio: Spiedo Bresciano

sabato 23 luglio: Merluzzo fritto

domenica 24 luglio: Stinco alla birra

lunedì 25 luglio: Ambulina fritta

martedì 26 luglio: Arrosticini di manzo

E ogni sera sul palco salirà una band tra le migliori del momento selezionate per voi!

Giovedì 21 luglio grande show con Big One Pink Floyd Band!

Protagonisti di tour italiani ed esteri che li hanno consacrati come migliore tribute band floydiana in Europa, i Big One hanno quattordici anni di attività durante i quali hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd, spaziando dal periodo psichedelico dei primi anni ’70 fino agli album più recenti, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali David Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason e Rick Wright hanno fatto la storia del rock.