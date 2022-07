Tributo ai Queen con QueenMania, tribute band d'Europa

Da giovedì 21 a martedì 26 luglio torna Pieve d'Olmi in festa alla sua 12^ edizione.

La manifestazione estiva abbina ottima cucina a ottima musica dal vivo per 6 serate all'insegna del divertimento.

Bar e cucina saranno aperti dalle ore 19 e oltre alle ottime birre, anche a caduta, offriranno piatti succulenti tutte le sere: gnocchi, tortelli di zucca e alle erbette, casoncelli, fritto misto, spiedini, salamelle e carne alla griglia, panini.

Ogni sera inoltre sarà disponibile un piatto speciale:

lunedì 25 luglio: Ambulina fritta

martedì 26 luglio: Arrosticini di manzo

E ogni sera sul palco salirà una band tra le migliori del momento selezionate per voi!

Lunedì 25 luglio Tributo ai Queen con QueenMania, “The European number one tribute to Queen”.

Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica. Arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale riesce a far rivivere la leggenda dei Queen e in particolare di Freddie Mercury, che ancora oggi, a quasi trent’anni dalla scomparsa, è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, show man della storia.