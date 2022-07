I PROMESSI SPOSI letti, raccontati e interpretati

VENERDI 15 LUGLIO

ore 21,30

“grande panchina”

Località Mento Bosco ex Parmigiano

I PROMESSI SPOSI

lettura scenica

a cura di Alberto Branca

e Massimiliano Grazioli

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

VENERDI 29 LUGLIO ore 21,30

“INFERNO – LA DIVINA COMMEDIA”

La selva oscura di Dante …a Gerre.

Con Alberto Branca e Massimiliano Grazioli.

Ritrovo alla casa dell’acqua strada per il Mento.

VENERDI 26 AGOSTO ore 21,30

“STORIE DI FIUME”

Vieni in una tipica casetta sul fiume, con vino e salame.

Ci racconteremo storie e ballate di fiume.

Con Alberto Branca e Massimiliano Grazioli, alla fisarmonica Nicholas Forlani.

Ritrovo alla “grande panchina” Località Mento Bosco ex Parmigiano

DOMENICA 28 AGOSTO ore 6,36

“NESSUN DORMA”

Parole e musiche al sorgere del sole.

Con Valentino Salvini, baritono, Alberto Branca, attore e Cristiano Paluan al pianoforte.

Località Mento – Cristo del Po

DOMENICA 4 SETTEMBRE ore 18

“CORO CAI – aperitivo nel parco”

Una stuoia, un cestino da pic nic, buona musica.

Tutto quello che ci serve per un pomeriggio come una volta

Pratone del parco. Località Mento

VENERDI 9 SETTEMBRE ore 21

“1,2,3…100 VOLTE MARIO LODI”

Le più belle storie del Maestro di Piadena nel centenario della nascita.

Con Alberto Branca e Massimiliano Grazioli.

Il programma “Un sipario di foglie” è stato reso possibile grazie alla partecipazione di Autovia Padana spa e Casalasca Servizi

Tutti gli incontri si terranno in posti particolarmente suggestivi all’interno del Parco del Po e del Morbasco che ha in località Mento di Bosco ex Parmigiano uno dei boschi più belli.

E’ fortemente consigliato munirsi di Autan e di una torcia elettrica per poter vedere nel bosco. Ad ogni incontro seguirà un piccolo rinfresco per chiudere in compagnia la serata.