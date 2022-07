Audizione speciale con il Guarneri “del Gesù” Stauffer 1734

Audizioni al Museo

Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia.

Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.

Sabato 16 luglio Audizione Speciale con Ava Bahari, terza al Premio Paganini lo scorso anno, si esibirà con il Guarneri “del Gesù” Stauffer 1734.



Il programma scelto da Ava Bahari è, per caratura virtuosistica, un omaggio alla storia dello strumento.

L'ardita progressione delle trentadue variazioni su un tema di otto battute rende la Ciaccona di Bach una danza scandita da un passo intimo e interiore, da un respiro possente di grande tensione trascendentale.

Esplicito e baluginante il lessico dell'ucraino Nathan Milstein: in Paganiniana non solo indaga i più riposti segreti della tecnica del solista genovese ma rende straordinario omaggio al suo talento.

Infine con gesto garbato, Fritz Kreisler, in Recitativo e scherzo, declina avvincenti difficoltà tecniche in formule di ascoltabilità distesa, ricalco di atmosfere da salotto asburgico.

Ava Bahari ha iniziato a suonare il violino all'età di tre anni e ha tenuto il suo primo concerto da solista ad otto, nella Sala dei concerti di Göteborg. Studia alla Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino con Kolja Blacher e all’Accademia Stauffer, allieva del Concertmaster Artist Diploma. Si è perfezionata con Leonidas Kavakos, Midori e Boris Kuschnir. Si è esibita in Europa, Stati Uniti e Russia. Ha otteut0 prestigiosi riconoscimenti ai Concorsi Paganini e Tibor Varga.

Biglietto dell’audizione 8 Euro, alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 Euro.

Prenotazione consigliata presso:

MdV - Museo del Violino

Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - Cremona

Telefono: 0372 080809

E-mail: info@museodelviolino.org

