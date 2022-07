Arte d'estate: oltre 100 opere a Palazzo Duemiglia

Torna, nelle sale di Palazzo Duemiglia, la tradizionale esposizione estiva di opere a tema libero che si potrà visitare dal 17 luglio al 29 agosto.

La rassegna, che comprende oltre cento opere, è promossa dal Centro Pinoni in collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Due le sezioni: pittura e fotografia.

«È opinione diffusa – spiega il presidente del sodalizio di Largo Carelli, Giorgio Denti – che in luglio e agosto tutte le persone siano in ferie e quindi non ci sia tempo per visitare rassegne artistiche. Al contrario, visto anche il complesso periodo che stiamo attraversando, è giusto offrire, a nostro parere, occasioni culturali diversificate».

L’esposizione – aggiunge il curatore, Simone Fappanni – nasce dal desiderio di offrire una mostra in grado di valorizzare l’estro e la creatività di pittori provenienti dal cremonese e dai centri vicini.

La varietà di stili e tecniche, da quelle tradizionali, come l’olio, l’acrilico, il pastello e l’acquerello, a quelle sperimentali e digitali, che si avvalgono anche di materiali di recupero, compongono un interessante “viaggio” all’interno della creatività dei trentacinque autori invitati a esporre.

Paesaggi, padani ma anche di scorci esotici, così come nature morte e fiori, si alternano a figure e ritratti e a composizioni d’intonazione astratta e informale».

Si possono ammirare i lavori di Eliso Paolo Subacchi, Giorgio Armelloni, Loredana Fantato, Marinella Ferrero, Anna Paola Cozza, Isabella Macchi, Emanuela Terragnoli, Maria Peverali, Tina Perini, Anna Piva, Elena Bianchi, Donatella Di Biccari, Patrizia Baini, Rifat Koray Gökan, Massimo Tosi, Nicoletta Reinach Astori, Elena Cambiaghi, Maria Camilla Rita Rap, Giorgio Denti, Enrica Groppi, Ermanno Peviani, Romilde Marcante, Laura Pozzi, Emma Azzi, Stefania Beduschi, Benedetta Martini, Maria Grazia Cimardi, Claudio Pezzini, Marco Donghi, Maria Grazia Roccato, Franca De Ponti, Lorenzo Minini, Mirella Valenti, Maria Grazia Bonomi, Isabella Ditaranto, Sem, Gabriella Pozzi, Alda Grossi, Isa Scaccabarozzi, Andrea Federici, Emanuela Artemi, Nicoletta Gentili, Antonella Ciani, Paolo Marchetti, Patrizia Albanesi, Riccardo Bozuffi, Ivo Compagnoni, Laura Bruschi, Anna Piva, Gabriella Grazzani, Teresa Dal Dosso, Marino Torta, Mela Andena, Manuela Sidari, Guerino Apostoli, Giulia Troise, Stefania Strano, Vittorio Politi, Paola Reoli.

La mostra, visitabile gratuitamente da martedì a sabato dalle ore 14,30 alle 17, è chiusa il giorno di ferragosto.

Dato che sono possibili lavori per 2-3 giorni si consiglia di accertarsi dell’apertura scrivendo alla mail fappanni71@gmail.com