Al Castello di Padernello torna “Le Arpe in Villa”

Le arpe risuonano al Castello di Padernello per il festival internazionale di studio e concerti

Torna dal 17 al 23 luglio 2022 “Le Arpe in Villa” con musicisti che si esibiranno tra gli scenari del maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana e in location del territorio.

Tra gli scenari del Castello di Padernello (BS), il suo borgo artigiano e i vicini paesi della Bassa Bresciana risuonano le melodie di “Le Arpe in Villa”, festival internazionale di studio e di concerti per arpe che da oltre cinque anni si è trasferito dalla Villa Mazzotti di Chiari al maniero quattrocentesco di Borgo San Giacomo.

Da domenica 17 luglio fino a sabato 23 luglio 2022 si potranno ascoltare i concerti di musicisti professionisti avvolti dalle atmosfere del Castello e in bellissime location del territorio. Durante le giornate, inoltre, studenti di tutto il mondo si cimenteranno in corsi di perfezionamento di arpa classica e moderna, arpa rinascimentale, barocca, arpa a movimento semplice, Davidsharfe e basso continuo ed arpa jazz. E parteciperanno a corsi collettivi per sviluppare la consapevolezza armonica ed a sperimentare diversi stili di improvvisazione.

Il 17 luglio, alle ore 21.00, il Castello di Padernello ospiterà un recital di flauto e arpa con Andrea Oliva, primo Flauto di Santa Cecilia in Roma, e Anna Loro.

Il 18 luglio alle ore 19.00 si terrà invece lo spettacolo “La famiglia Érard”, un percorso storico fra documenti e strumenti musicali del più noto costruttore di arpe a pedali. Alle 21.00 seguiranno le memorie musicali di Madame de Genlis con “Dans le goût de la harpe”.

Il 19 luglio, alle 21.00, toccherà al Raffaele Kohler Swing Trio stupire il pubblico con pezzi swing originali tratti dai grandi classici della musica italiana, francese e americana.

Il 20 luglio Le Arpe in Villa si sposta nel cuore del paese di Borgo San Giacomo, presso la Chiesa di San Genesio, per il concerto “Shape of my harp”. I musicisti interpreteranno diversi brani che vanno dal jazz più tradizionale, alle sperimentazioni contemporanee passando per la tradizione brasiliana e i propri pezzi originali.

Il Comune di Orzivecchi sarà, sempre alle 21.00, il palcoscenico di “Il grande cinema in concerto” giovedì 21 luglio: le più belle colonne sonore dei film di tutti i tempi risuoneranno sotto il cielo d’estate.

Il 22 luglio si torna al Castello di Padernello per “Ornamentation on the harp 1546-1763: a short history”, un seminario a cura di Mara Galassi.

Per terminare la rassegna sabato 23 luglio, sempre alle 21.00, con il grande concerto di fine corsi.

Per maggiori informazioni su Arpe in Villa: www.castellodipadernello.it