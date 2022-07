Spettacolo di burattini: Hansel e Gretel nel bosco di città

Giovedì 4 agosto alle ore 21.15 appuntamento estivo con i burattini al Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio"

La Compagnia “L’Aprisogni” porterà in scena lo spettacolo

“Hansel e Gretel nel bosco di città”

C’era una volta... anzi, stavolta, si dirà, una mamma, non molto tempo fa.

E il papà? No, il papà no.

In questa fiaba non si vede.

Vive da un’altra parte.

Al giorno d’oggi, succede...

E dunque questa mamma ha due figli: Hansel e Gretel, gemelli.

Abbastanza bravi e abbastanza belli.

E un lavoro senza orari, e pure con gli straordinari, e un cellulare che squilla, e un capufficio che strilla.

E poi la casa da sistemare, le spese da fare, le bollette da pagare, l’auto da riparare, la lavatrice da cambiare...

Avrete capito, insomma, che non ha un attimo di quiete, questa povera donna!

E così succede che lei, di frequente, dimentichi in giro i figli, fatalmente: a letto sotto le lenzuola, nel cortile della scuola, dietro il banco in libreria, sotto il ponteggio in carrozzeria, nel parcheggio del supermercato dopo avere il conto pagato.

I due bambini, ormai organizzati, usando il GPS son sempre rientrati.

Ma un giorno Hansel, giocando col telefonino, lo scarica del tutto, mannaggia, quel furbino!

Camminano, camminano, camminano insieme i due fratelli, e ormai fa buio e non si vedono cartelli.

Soltanto un grande bosco di città e un luogo sconosciuto, e in fondo in fondo in fondo un lumicin sperduto...

Spettacolo adatto per ogni genere di pubblico a partire dai cinque anni.

A seguire per i golosi

“Angurie e melon a la so stagion”

a cura del gruppo “Teatro dei ricordi” di Castelverde.

Ingresso gratuito.