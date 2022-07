La fine del mondo. Rappresentazione teatrale

Domenica 24 alle ore 21:00, Cremarena,

Caraval Spettacoli presenta:

La fine del mondo

Due anime che si cercano per poi trovarsi, lottando per difendere ciò in cui credono. L’amore che edifica e distrugge, che risana e avvelena, raccontato nella sua veste più autentica mentre passato e futuro s’inseguono, separati da un presente che incombe con i suoi dubbi e le sue certezze.

”La Fine del Mondo” è una rappresentazione poetica dal sapore dolce e amaro che vuole restituire una prospettiva differente al quotidiano, superando la dimensione del comprendere per giungere a quella del sentire.

Una stanza in penombra, un divano e due cuori che si cercano vicendevolmente: questo spettacolo, espressione dello sperimentalismo teatrale contemporaneo, propone testi e musiche originali, mettendo in scena una performance poliedrica che sposa recitazione, canto e poesia per una rappresentazione inedita.

Attraverso una narrazione intensa e passionale, il sentimento più celebrato al mondo emerge dall’unione di verso e prosa, in un susseguirsi di immagini e riflessioni perennemente in bilico tra realtà e fantasia.

Regia: Vera Rossini e Alessio Rosin

Con: Vera Rossini e Nicola Pignoli

Soggetto e sceneggiatura: Alessio Rosin

Musica dal vivo: Maddalena Gattoni

Biglietti: € 10