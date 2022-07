"Delitti...istruzioni per l'uso" Spettacolo teatrale

Continua la rassegna teatrale di “SIPARIO all’Aperto”: sei spettacoli, da luglio a settembre, nel bellissimo anfiteatro del Polo dell’infanzia, in via XI febbraio n° 6 a Capergnanica.

All’insegna del sorriso e della leggerezza, “Sipario all’aperto 3” è progettato e organizzato dall’Associazione di promozione sociale Rosso di Scena presieduta da Fausto Lazzari, che è anche il direttore artistico della rassegna, con la collaborazione operativa di Alessia Parolari ed il contributo attivo dei soci ed il patrocinio del Comune di Capergnanica.

Sabato 3 settembre, ore 21, la compagnia Labor'attori in corso porterà in scena lo spettacolo “Delitti... istruzioni per l'uso”.

Con: Emanuela Granata, Luisa Vailati, Andrea Bortolotti, Tarcisio Raimondi, Roberto Nassini.

Regia di Tarcisio Raimondi.

L’ingresso è di 5 euro a parziale copertura delle spese di gestione delle attività solidali dell’Associazione.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nel teatro parrocchiale don Bosco di Capergnanica.

Per prenotazioni sms e whatsApp 353 435 5884.