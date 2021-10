La mostra Crema Curiosa, con tutte le curiosità della città, resterà aperta fino al 31 ottobre.

Curiosità e leggerezza: queste le parole magiche su cui si sono concentrati gli organizzatori dopo il lockdown che aveva fatto slittare i lavori di organizzazione di una nuova mostra dopo il successo di Crema Veneziana.

E con queste due parole, lavorando e cercando, hanno potuto scoprire nuovi aspetti della città.

Quasi ogni angolo, quasi ogni via, quasi ogni palazzo, del centro storico o dei quartieri, racconta storie, personaggi, fatti interessanti, meraviglie d’arte, episodi curiosi che contribuiscono, tutti insieme, a disegnare l’essenza e l’anima di Crema.

"Abbiamo cosi scelto il filone da seguire per progettare questa nuova impresa.

Ci siamo detti: parleremo della Crema Curiosa, racconteremo le storie della citta e dei suoi personaggi, descriveremo i palazzi, le chiese ed i conventi, i quartieri con i loro abitanti e le loro avventure. Inviteremo il visitatore, ed anche il nostro lettore, a seguirci in una passeggiata in citta e nei suoi dintorni: qui e nata una storia, la c’e un angolo curioso, piu avanti e avvenuto un miracolo, in questo quartiere ha abitato quello strano personaggio, li ancora c’era una chiesa, un convento soppresso, un palazzo.

Non ci siamo posti limiti temporali: i nostri racconti spaziano dal 1200 ai tempi nostri, parlano di santi e di miracoli, ma anche di derelitti e di case chiuse".

Il percorso tracciato parte, naturalmente, dal San Domenico, per proseguire verso piazza del Duomo, e poi le vie interne al centro storico, il Sant’Agostino, San Giacomo, via Kennedy, SS. Trinita, via Verdi con gli Stalloni. Ma poi si esce dal centro storico: i quartieri di Santa Maria e dei Sabbioni. E poi ancora storie dal territorio, per parlare delle sue acque e di tradizioni ancora vive. Per tornare infine in Crema, in piazza Garibaldi, dove un tempo sorgeva il Castello di Porta Serio, e dove ha oggi sede la Banca Cremasca e Mantovana, che ha messo a disposizione, per la mostra, i capolavori d’arte custoditi tra le sue mura. Ed e proprio ammirando questi capolavori che terminerà il percorso.

Per prenotazione visita: 0373.85418

info@teatrosandomenico.com

INGRESSO LIBERO