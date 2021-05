Ciclo "La musica ritrovata" Aperitivo e concerto con Frey

Inaugurazione del ciclo "La musica ritrovata – Per la promozione dei giovani artisti cremonesi".

Quello dello spettacolo dal vivo è stato senza dubbio uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19.

Anche a Cremona – la città della musica – la programmazione culturale e musicale ha subito una battuta d’arresto considerevole.

Per questo, Alac apre le porte dell’Associazione alla città per incentivare nuove opportunità di crescita culturale e professionale, per favorire i talenti emergenti, di cui la nostra città è ricca, e promuovere forme di arte e cultura con particolare attenzione ai nuovi linguaggi e alle forme espressive utilizzate dai giovani.

Il programma prevede 5 serate per dare voce e spazio ai giovani talenti locali.

Questa sera il primo appuntamento è con FREY, dalle ore 18, con la possibilità di consumare un aperitivo nel bellissimo Chiostro delle Arti, sede dell'Associazione Latinoamericana.

Franziska Freymadl, in arte Frey, italo tedesca, nata a Cremona, città dei violini, è cresciuta sul fiume Po a "pane, canottaggio...e musica".

A 18 anni inizia a seguire le lezioni del chitarrista jazz Carmelo Tartamella che in seguito la coinvolge nel Django’s Clan, il suo progetto gipsy jazz swing.

Nel 2012 è finalista al "Premio Donida", mentre nel 2013 partecipa ad Area Sanremo e presenta il video clip Il tuo trasloco.

Tra il 2014 e il 2019 partecipa a diversi concerti e festival.

A febbraio 2020 è uscito il suo album d’esordio "Baci nel vento" con Malamente Records.

FREY esprime il proprio inland empire tra irruenza ed intimismo con una vena pop cantautorale.

La sua scrittura concreta l’ha portata a condividere il palco con autori quali: Pacifico, Francesco Bianconi, Niccolò Fabi (Back to school), Morgan (Back to school), Alessandro D’Avenia (festival le corde dell’Anima).

Ha aperto due concerti di Cristina Donà.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili con tessera Alac

Evento organizzato con la collaborazione del Comune di Cremona.