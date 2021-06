A Tapirulan, "Twist" dell'illustratore Davide Bonazzi

Fino a domenica 4 luglio presso la galleria di Tapirulan, in corso XX Settembre a Cremona, si terrà la mostra "Twist" di Davide Bonazzi.

Bonatti nato a Bologna nel 1984, dopo la laurea in Lettere Moderne, studia illustrazione allo IED di Milano e all’Accademia di Bel­le Arti di Bologna. Oggi lavora come illustratore per clienti quali The Wall Street Journal, The Boston Globe, Wired, Gatorade, Timberland, Greenpeace, Il Sole 24 Ore, Rai e molti altri. Nel 2013 ha vinto il Concorso internazionale di illustrazione di Tapirulan. Le sue illustrazioni sono state in mostra alla Society of Illustrators di New York, alla Somerset House di Londra per i World Illustration Awards 2016, a Italianism presso l’Outdoor festival di Ro­ma, ai Torino Graphic Days 2016.

“dopo pochi istanti di dolcezza esplodono in una sinfonia di note frizzanti e acidulate”

Le illustrazioni di Davide Bonazzi assomigliano a quelle caramelle che, messe in bocca, “dopo pochi istanti di dolcezza esplodono in una sinfonia di note frizzanti e acidulate”, dice Anna Castagnoli nella sua introduzione alla mostra Twist e all’omonimo catalogo. Una buona illustrazione editoriale di tipo “concettuale” deve dare questo effetto, e Bonazzi è da anni un talento riconosciuto in questo particolare ambito dell’immagine, grazie alle sue numerose collaborazioni con clienti sia italiani che stranieri.

L'ingresso alla mostra è gratuito.