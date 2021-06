"Aperitivo tra gli autori"

Primo appuntamento della rassegna dell'associazione torrigiana è affidato alla poetessa Valeria Raimondi.

Raimondi, curatrice della raccolta di poesie "La nostra classe sepolta. Cronache poetiche dai mondi del lavoro" dialoga con l'insegnante e poeta Massimo Bondioli.

Per il debutto della rassegna la poetessa e operatrice culturale presenta una raccolta poetica corale dove la cronaca convive con la poesia e la passione con la rabbia per dare nuova forza alla voce dei 33 contributi contenuti nel volume di una classe ormai "sepolta" ma che non si è ancora arresa.

L'appuntamento si terrà nel cortile esterno dell'associazione Società operaia di mutuo soccorso.