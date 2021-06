Due concerti finali di una intensa, eroica settimana di lavoro e studio, in cui ci si concede il tempo di approfondire la conoscenza di una composizione musicale, di cesellarne i dettagli, di sperimentare nuove vie di interpretare e improvvisare. Antonio Greco, Francesco Corti, Giuseppina Bridelli e Federico Maria Sardelli guidano i giovani ensemble in residenza a Cremona per un’esperienza formativa dedicata al repertorio barocco monteverdiano.

I concerti si terranno presso la Chiesa di Sant’Omobono domenica 20.

“Althenì Ensemble”, alle ore 10.00, presenterà il seguente programma con:

Teresa Parigi, soprano

Niccolò Roda, basso

Alessandro Papa, clavicembalo

Ego dormio, da Sacri affetti contesti da diversi eccellentissimi autori - Claudio Monteverdi

La dolcissima speranza - Antonio Stradella

Clori mia, da 14 Cantate - Alessandro Scarlatti

Caro mea vere est, da Concertini a 2, 3, 4, 5 voci e basso continuo, libro II - Gregorio Allegri

Ahi che posar non puote - Antonio Stradella

Se bella son io, dai duetti op. 8 - Giovanni Bononcini

“Un Concerto”, alle ore 11.30 vedrà esibirsi

Annelis Elars, soprano

Carlo Cresci, tiorba

Lorenzo Ciaglia, clavicembalo

nel programma:

Lettera amorosa a voce sola in genero rappresentativo e si canta senza battuta, dal VII libro di madrigali - Claudio Monteverdi

Quello sguardo sdegnosetto, da Scherzi Musicali - Claudio Monteverdi

L'Eraclito amoroso da Cantate, ariette, e duetti, Op.2 - Barbara Strozzi

Disprezzata Regina, lamento di Ottavia da L’incoronazione di Poppea - Claudio Monteverdi

Piangono al pianger mio, da Le musiche di Sigismondo d'India, ... da cantar solo nel clavicordo, chitarone, arpa doppia et altri istromenti simili, novamente date in luce - Sigismondo D’India

Occhi io vissi di Voi da Canoro pianto di Maria Vergine - Claudia Sessa

Mostro d’orgoglio da Produzioni armoniche - Antonia Bembo

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili