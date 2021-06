Ritrovarsi in cortile: presentazione libro

Nel cortile del Centro Culturale Comunale di Pizzighettone, si terrà la presentazione del libro El brigànt, e ‘l castelàn e altri racconti, edito da Pro Loco.

Il testo raccoglie alcune leggende pizzighettonesi, elaborate dalla fantasia e dal gusto narrativo di Germana Bertuzzi, appassionata di dialetto e di storia locale, e arricchite dalle illustrazioni di Giovanni Cataldi, di solito presente con i suoi contributi musicali alle iniziative di Pro Loco, ma in questo caso attivo in veste di disegnatore. L’associazione ha curato la pubblicazione dell’agile volumetto, arrivato in poche settimane alla seconda ristampa.

Per presentare le leggende pizzighettonesi interverranno, oltre agli autori, Gianfranco Gambarelli, ricercatore di storia locale, e i Mercanti di Storie, trio musicale dialettale.

L’incontro, organizzato da Assessorato alla Cultura e Pro Loco, rientra fra gli eventi programmati per l’estate 2021 e finalizzati non solo a proporre iniziative culturali, ma anche a far ritrovare la comunità dopo il difficile periodo della chiusura. Non a caso la serata si intitola Ritrovarsi in cortile.

L’accesso sarà libero e senza prenotazione fino a esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti covid.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.