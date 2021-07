Festival ROAD TO LUPPOLO: Epica e Moonlight Haze

Epica e Moonlight Haze sono le nuove band annunciate al Road To Luppolo - spin off del Luppolo in Rock la cui edizione 2021 è stata spostata al 2022 - in programma il 28 e 29 agosto 2021.

Epica e Moonlight Haze si esibiranno sul palco delle ex Colonie Padane sabato 28 agosto, andando così a aumentare il prestigioso cartellone della manifestazione.

Per la serata del 28 agosto sono già in vendita i biglietti per la singola serata al costo di 30 euro al botteghino, il giorno stesso del concerto, e a 25 euro in prevendita.

L’ingresso all’area dei concerti sarà consentito solo alle persone in possesso, oltre che del biglietto, anche del “Green Pass Europeo”.