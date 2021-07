Incontro con l'autore de "Il muro sottile - Dieci Racconti"

Oligo Editore e il Comune di Vescovato presentano: Il muro sottile Dieci racconti, il nuovo libro di Marco Ghizzoni

L' incontro con l’autore si terrà mercoledì 4 agosto alle ore 21.00 in Piazza Roma a Vescovato (Cremona).

Apparentemente distanti tra loro, questi nove racconti sono in realtà legati da un unico fil rouge, quello del dolore, raccontato nelle sue molteplici sfaccettature: quello sempiterno della guerra, quello che si dovrebbe provare per la morte di un padre ma che fatica ad affiorare, quello universale dell'amore non corrisposto, quello gratuito di chi punta il dito per allontanare i sospetti da sé, quello vigliacco della violenza perpetrata su una donna, quello indispensabile per esistere, per trovare un senso alla propria vita e quello che a una vita pone fine proprio quando cominciava a essere compresa e vissuta.

"Ci sono ambientazioni diverse tra loro, in questa raccolta, ma questo libro ha una sua armonia. C'è l'Est Europa, ma c'è anche la Pianura. C'è la complessità dei personaggi e c'è azione. C'è pensiero e tanta psicologia umana. Mi piace tutta la speranza e la disperazione che ammanta certi testi, così come mi piace la scrittura tersa e la soluzione strutturale di alcuni racconti". (Davide Bregola)

MARCO GHIZZONI è nato a Cremona, dove vive, nel 1983. Ha pubblicato romanzi con Guanda e con Tea, questa è la sua prima raccolta di racconti. Quando non scrive, lavora nel settore commerciale di una multinazionale tedesca.