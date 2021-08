Dopo due stop causati dalla pandemia, torna la “Fèsta dè j òof còt”, tradizionale appuntamento gastronomica a scopo benefico che si terrà al Bosco ex Parmigiano dal 17 al 19 settembre.

L'evento è promosso dall’organizzazione di volontariato per la raccolta fondi in favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sezione Gerre de’ Caprioli.

Ecco il menù: