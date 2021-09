BUON COMPLEANNO ABIO

Domenica 19 settembre, a partire dalle ore 16, si terrà presso il parco delle Colonie Padane la festa per i 20 anni dell'associazione ABIO, nata per creare un'atmosfera serena intorno ai bambini ricoverati e per offrire a loro e alle loro famiglie assistenza e sostegno.

Alle ore 16:30 inizierà lo spettacolo del teatro itinerante "Macedonia di Fiabe" per tutti bambini partecipanti ci sarà la merenda gratuita.

L' invito è aperto a tutti.