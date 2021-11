Collettiva di Artisti Cremonesi a cura di Giuseppe Zumbolo

Mostra di pittura "Collettiva Artisti Cremonesi"

a cura di Giuseppe Zumbolo

dal 30 novembre al 30 dicembre 2021

Cinque noti artisti cremonesi esporranno per tutto il mese di dicembre nella sede dell’Associazione Eridano di Cremona.

Sono artisti che si esprimono in maniera diversa e personale, sia nelle tematiche trattate che nei colori e tecniche cheprediligono. In comune hanno la passione per l’arte della pittura e il desiderio di suscitare l’emozione di un messaggio condivisibile.

Andrea Ghisoni, di Soncino, noto maestro cremonese, propone opere dedicate alla città di Cremona e periferia, col suo caratteristico stile dettagliato e la sua tavolozza di colori tenui.

Giorgio Armelloni, di Soresina, presenta luminosi dipinti ad olio che esprimono grande sensibilità, realizzati con colori caldi e avvolgenti e la personale pennellata densa e pastosa che ci ricorda Cezanne.

Gianluca Cremonesi è un artista cremasco che ama dipingere il mare con grande maestria tecnica. Le sue onde spumeggianti raccontano dei nostri moti dell’anima. Il blu, l’azzurro, il verde ci immergono in un’ atmosfera di magia cosmica.

Rossella Tavcar, di Soresina, molto dotata tecnicamente, istintivamente portata al disegno, ama proporre racconti figurativi tratti, a volte, dalle sue esperienze di vita o da situazioni che colpiscono la sua sensibilità di donna.

Valentino Brunetti, cremasco, è un artista che ama particolarmente la sperimentazione. Le sue sono opere molto fantasiose e gioiose, esprimono il piacere dell’Autore stesso nel crearle. Ama usare materiali e supporti diversi in base al risultato che si prefigge.

Una bella mostra da visitare e approfondire, per conoscere 5 bravi artisti del nostro territorio.



Orari: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Ingresso libero

Associazione Eridano

Tel. 0372 414252

eridano.cr@libero.it