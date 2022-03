Le associazioni di volontariato e le parrocchie di Pizzighettone, l'Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano con la collaborazione del Comune di Pizzighettone organizzano per venerdì 1 aprile 2022 a Pizzighettone "In cammino per la pace", una fiaccolata con partenza alle 20.45 da piazza Repubblica per testimoniare la vicinanza alle popolazioni che subiscono ogni giorno e in ogni parte del mondo gli orrori della guerra. La camminata, senza simboli e bandiere, si snoderà per le vie del paese fino ad arrivare in piazza d'armi alle 22.00 circa.