80 GIORNI- teatro al Cremarena

Martedì 14 giugno 2022, ore 21.00

CremArena

(Piazzetta Winifred Terni De Gregorj 5, Crema)

80 GIORNI

Spettacolo per bambini e famiglie

Ingresso libero

fino a esaurimento posti

Torna l’attesissimo appuntamento dedicato ai più piccoli con Nicola Cazzalini ed il suo teatroallosso sul palco di Cremarena.

Due uomini. Due figure d’altri tempi, un po’ stralunati, eleganti. Apparentemente molto diversi tra loro, sono legati da una passione: il viaggio.

La sfida di completare l’intero giro intorno al mondo in soli 80 giorni, diventa per Mr. Fogg e il suo domestico Passepartout una spinta concreta a ripensare e ricostruire la propria identità attraverso il viaggio, la curiosità, l’incontro con il diverso. Come se ogni partenza potesse rimettere in discussione ogni certezza, come se la scelta di ogni mezzo di locomozione (il treno, la nave, un pallone aerostatico, il biciclo…) fosse un inizio eccentrico di una nuova vita. E intanto la mappa traccia un’unica linea che unisce le tappe in un unico viaggio, i frammenti dell’esperienza in una medesima esistenza, due antipodi in un solo pensiero.

Lo spettacolo, lungi dal ripercorrere interamente i passi del famoso romanzo, ne prende spunto per costruire la storia di due personaggi alle prese con diversi tentativi di viaggio. Tra gag divertenti ed immagini poetiche la trama tesse una dinamica ben congeniata tra la narrazione e il teatro di clownerie mimica, creando un piccolo sogno a disposizione di bambini dai 5 anni.

Con Alfio Campana, Nicola Cazzalini, Sara Passerini

Illustrazioni di Riccardo Bianchi

Regia di Alfio Campana

Liberamente ispirato al romanzo di Jules Verne “Il giro del mondo in 80 giorni”

_______________________________________

Per informazioni

Teatroallosso

teatroallosso@gmail.com