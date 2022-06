INCHIOSTRO 2022 - Festival letterario - ULTIMO GIORNO

17-18-19

giugno 2022

Centro Culturale Sant'Agostino - Crema

(Piazzetta Terni de Gregorj)

INCHIOSTRO

Festival letterario

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO

Programma di Domenica 19 giugno

ore 10.00-10.30 – Primo Chiostro

WALTER ORIOLI, presenta Teatroterapia

L'attività teatrale come strumento affascinante ed efficace per favorire la consapevolezza di sé.

Conduce Greta Mariani

ore 10.00-10.30 – Cortile del Pozzo

ANNALISA ANDREINI presenta La signora mostarda

Alla scoperta della mostarda cremasca.

ore 10.30-11.00 – Primo Chiostro

Lambda House, presentazione del progetto editoriale.

Con l'editore Giordana Gradara e alcuni autori della casa editrice.

ore 10.30-11-00 – Secondo Chiostro

FLAVIO VILLANI presenta La banda degli uomini

Anni '30. Nella Milano operaia, tra via Porpora e Lambrate, un uomo, un anarchico con il vizio dell'alcol, muore apparentemente per cause naturali. Ma per uno dei figli la versione ufficiale non regge. E comincia a indagare.

Conduce Roberto Veneziani

ore 11.00-12.00 – Secondo Chiostro

Appuntamento con due maestri del giallo: FABIO MUNDADORI con L'altra metà della notte, un noir che affonda le sue origini nell'attentato alla stazione di Bologna del 1980 e RICCARDO LANDINI che presenta in anteprima La strana morte di Alessandro Cellini, un nuovo caso per Astore Rossi, il suo celebre antiquario e investigatore.

Conduce Elisa Biffi Corni

ore 11.00-11.30 – Primo Chiostro

Approdo nel Novecento italiano

Presentazione della collana di saggi Àncora dedicata ad autori e autrici che, per motivi diversi, non fanno ancora parte del novero dei classici.

Le prime due uscite sono inviti alla lettura delle opere di Giovanni Comisso e Goffredo Parise.

Relatori: Alberto Trentin (direttore della collana), Davide De Lucca (direttore editoriale Digressioni Editore).

ore 11.00-12.00 – Sala Pietro da Cemmo

La donna nella letteratura moderna

con le autrici: GIADA PADOVANI, LILIA BICEC, VALERIA MAIOLINO e ROSSELLA BORDIN.

A cura dell'editore Another Coffee Stories.

ore 12.00-13.00 – Secondo Chiostro

FRANCOIS MORLUPI presenta Nel nero degli Abissi

Il grande parco di villa Pamphili, a due passi dal Vaticano e da Monteverde, ha due volti molto diversi: di giorno è un giardino che accoglie bambini, anziani e sportivi; di notte si trasforma in un rifugio abusivo per senzatetto, drogati e prostitute. All'alba di una gelida mattina di gennaio, una di loro viene trovata senza vita. Un nuovo caso per “i 5 di Monteverde”.

Conducono Sara Di Furia e Lorenzo Sartori

ore 14.00-14.30 – Primo Chiostro

Presentazione della raccolta di racconti Terre e Promesse.

18 storie di migrazione, integrazione e sradicamento dalla propria terra, con prefazione di Fabio Geda.

A cura di ResQ. People Saving People.

ore 14.30-15.00 – Primo Chiostro

GIULIANO PAVONE presenta Gli scorpioni

L'estate, il mare, le atmosfere avvolgenti dell'Italia del Sud, una donna di grande fascino e un viaggio alla scoperta di sé.

Conduce Lucia Tilde Ingrosso

ore 15.00-15.30 – Primo Chiostro

MARIA CRISTINA SAVOLDI BELLAVITIS presenta Aristocrap. Non è tutto oro quel che luccica

Una famiglia aristocratica con un antenato papa, gli sfarzi residui di una nobiltà decaduta, un nonno e un nipote a capo di una vera e propria organizzazione criminale. La solitaria e inascoltata lotta femminista di una donna apparentemente privilegiata a una cultura violenta e maschilista che la vorrebbe vittima silenziosa.

Conduce Roberto Veneziani

ore 15.30-16.30 – Sala Pietro da Cemmo

Fantascienza al femminile

Viaggio nella speculative fiction femminile con la studiosa e critica letteraria GIULIANA MISSERVILLE

e le scrittrici ELENA DI FAZIO e FRANCESCA CAVALLERO, vincitrici dei principali premi italiani dedicati alla fantascienza

ore 15.30-16.00 – Primo Chiostro

GIANNI CONTARINO presenta Punto Zero

Emilio Di Bella è un lavoratore precario con un ménage coniugale ormai logoro. A scombussolare il fragile equilibrio della sua vita sarà la nuova vicina di casa.

Conduce Filippo Giannini

ore 15.30-16.30 – Cortile del Pozzo

In viaggio con tre giallisti

ELISA BIFFI CORNI con L'ultimo canto del Baritono ci porta a Pisa e a Cremona, MARIA ELISA GUALANDRIS con Nelle sue ossa sulle sponde del lago Maggiore e ANDREA FERRARI, con Cuore di birra in un'insolita indagine in Senegal.

Conduce Lorenzo Sartori

ore 16.00-16.30 - Primo Chiostro

ALBERTO e PAOLA VAILATI presentano Testa o Croce

In un bar nei vicoli di Genova si incontra parte di quell'umanità che non ce l'ha fatta, sconfitta dalle aspettative della vita. Conduce Rossana Quarteroni

ore 16.30-17.00 – Cortile del Pozzo

LUCIA TILDE INGROSSO presenta Anna Politkovskaja, reporter per amore. Romanzo omaggio alla giornalista russa assassinata a Mosca nel 2006.

Conduce Marco Viviani

ore 17.00-18.00 – Secondo Chiostro

CHIARA MOSCARDELLI presenta La ragazza che cancellava i ricordi

Fa disegni sulla pelle per coprire i ricordi o per fissarli, sa usare qualunque tipo di arma e conosce ogni tecnica di sopravvivenza. Ma con gli uomini è una frana, anzi li tiene proprio alla larga. È convinta che sarà sempre sola, ma forse sta per essere smentita. La comicità di Chiara Moscardelli sbarca sul Lago Maggiore per creare un nuovo, irresistibile personaggio femminile, che travolge il giallo italiano.

Conduce Fernando Coratelli

ore 18.00-19.30 - Secondo Chiostro

RAUL MONTANARI presenta I promessi sposi come non lo avete mai letto

Se li avete odiati a scuola forse è giunto il momento per ricredervi o redimervi come ha fatto l'Innominato.

Raul Montanari racconta il celebre capolavoro manzoniano come nessuno ve l'ha raccontato prima. Preparatevi a molte sorprese.

ore 21.00–22.00 – CremArena

Periferie al centro

Con l'inedita coppia JONATHAN BAZZI (Corpi minori) e GIANNI BIONDILLO (I cani del barrio)

Centri urbani, province e periferie, voci e storie che si rincorrono per raccontare una Milano che calamita desideri, accoglie vite violente e smarrite, vede amori che nascono ed esistenze che finiscono.

A confronto gli sguardi di Jonathan Bazzi, alla sua seconda opera dopo il grande successo de La febbre, e Gianni Biondillo, maestro del noir ma anche docente di psicogeografia e narrazione del territorio, alle prese con una nuova indagine per l'ispettore Ferraro, protagonista di una fortunata serie ambientata nella metropoli.

Conducono Barbara Donarini e Lorenzo Sartori



Inchiostro Kids

Nella giornata di domenica, dalle 10.30 alle 17.30, allo stand Creativamente, spazio gioco per i più piccoli.

In collaborazione con la libreria La Storia.

Chiedere all'ingresso per i dettagli.

______________________________

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO

______________________________

Festival Inchiostro

è un progetto dell'Amministrazione Comunale di Crema

in collaborazione con la Biblioteca civica Clara Gallini



Direttore artistico Lorenzo Sartori

Direttore organizzativo Francesca d'Apolito

Responsabile ufficio stampa e relazioni con il territorio Mara Serina

Responsabile logistica Irene Baselli

Grafico Vincenzo Mennuni

Staff Valentina Bocca, Filippo Giannini, Rosella Mazzocchi, Barbara Locatelli

Accoglienza Valeria Bertolotti, Sofia Carriero, Martina Mann, Mercedes Mileva, Giulia Zucchetti, Raffaella Ceselli, Stephany Bustinza Stephany, Glenda Pizzoni, Fiorela Prengezaj, Jihan Ramadan

ORGANIZZAZIONE

Inchiostro è un festival letterario dedicato ai protagonisti del mondo dei libri: chi li legge, chi li scrive e chi li pubblica.

Per tre giorni, dalla mattina alla sera, i chiostri del complesso di S. Agostino a Crema accolgono scrittori, lettori, critici, saggisti, editori e librai per un'autentica full immersion in cui è possibile vivere l'atmosfera della festa, i ritmi intensi del festival, le occasioni attese o inaspettate per incontri d'eccezione, la scoperta di case editrici indipendenti, i confronti con nuovi autori emergenti e nomi affermati del panorama italiano.

Nei chiostri si ascolta, ci si incontra, si dialoga, si legge, si riflette, ci si concede un aperitivo, si arriva di primo mattino e si fa tardi la sera. Nei chiostri c'è una fiera dell'editoria indipendente in cui andare a caccia di novità editoriali raccontate direttamente dagli editori. Nei chiostri accadono più cose in contemporanea: incontri con gli autori, tavole rotonde, workshop per i più piccoli, corsi d'aggiornamento per i docenti, aperitivi letterari e serate di grande respiro.